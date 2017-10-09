В Тунисе во время благотворительного забега умер министр здравоохранения

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, министр здравоохранения Туниса Слим Чакер умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне, организованном в поддержку борьбы с раком, передает BBC .

В министерстве здравоохранения Туниса рассказали, что 56-летнему Слиму Чакер стало плохо после того, как он пробежал 500 метров во время марафона. Министр умер в военной больнице.

Марафон прошел в прибрежном городе Набуль в воскресенье, его целью было собрать средства на строительство клиники лечения рака для детей.

Известно, что Чакер был назначен министром здравоохранения в прошлом месяце во время кадровых перестановок в правительстве. Он был бывшим банкиром, который работал в министерстве финансов, молодежи и спорта после смены длительного правления Зина аль-Абидин Бен Али в 2011 году.