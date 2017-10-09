В Чернигове у местного жителя нашли арсенал боеприпасов

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Чернигова арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По полученным данным, полицейским поступила оперативная информация о том, что гражданин по месту жительства незаконно хранит боеприпасы и патроны.

В рамках расследования уголовного производства оперативники Черниговского отдела полиции, оперативники из областного аппарата при поддержке бойцов КОРД и сотрудников СБУ в Черниговской области на основании постановления суда провели санкционированный обыск, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что были изъяты два корпуса гранат Ф-1 с запалом и 250 патронов различных калибров к нарезному оружию армейских образцов.

Оружие направили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.