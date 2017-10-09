Активисты заблокировали КПП на границе с Польшей

MIGnews.com.ua

Активисты заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, на акцию протеста вышли нововолынские шахтеры.

"В 11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое, на Волыни, произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе участников акции около 70 человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители сумели убедить протестующих частично пропускать легковые автомобили. Однако движение грузовиков остается полностью заблокированным.