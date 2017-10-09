Активисты заблокировали КПП на границе с Польшей

Активисты заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
По данным Госпогранслужбы, на акцию протеста вышли нововолынские шахтеры.
"В 11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое, на Волыни, произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе участников акции около 70 человек", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что правоохранители сумели убедить протестующих частично пропускать легковые автомобили. Однако движение грузовиков остается полностью заблокированным.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Кривом Роге шахтеры Криворожского железорудного комбината, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" протестовали с требованием повысить им зарплату.