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Активисты заблокировали КПП на границе с Польшей
09.10.2017 15:10

Активисты заблокировали КПП на границе с Польшей

Активисты заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, на акцию протеста вышли нововолынские шахтеры.

"В 11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое, на Волыни, произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе участников акции около 70 человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители сумели убедить протестующих частично пропускать легковые автомобили. Однако движение грузовиков остается полностью заблокированным.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Кривом Роге шахтеры Криворожского железорудного комбината, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" протестовали с требованием повысить им зарплату.

Теги материала: Госпогранслужба, граница, активисты, акция протеста
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