В Боливии потерпел крушение самолет, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии. Об этом сообщает La Razon .

Стало известно, что самолет вылетел из города Лос-Рейес, а разбился возле населенного пункта Сан-Борха.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за погодных условий, когда воздушное судно врезалось в дерево.

В результате происшествия погибли пилот и три пассажира, которые находились на борту.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самолет потерпел крушение в коммуне Ногаро , расположенной в южной части Франции.