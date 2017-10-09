В Боливии потерпел крушение самолет, есть жертвы

Крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии. Об этом сообщает La Razon.
Стало известно, что самолет вылетел из города Лос-Рейес, а разбился возле населенного пункта Сан-Борха.
Согласно предварительной информации, авария произошла из-за погодных условий, когда воздушное судно врезалось в дерево.
В результате происшествия погибли пилот и три пассажира, которые находились на борту.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самолет потерпел крушение в коммуне Ногаро, расположенной в южной части Франции.
Напомним, что авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля. Причиной инцидента стали технические проблемы. Отмечается, что у вертолета были неполадки с двигателем.