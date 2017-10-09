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В Боливии потерпел крушение самолет, есть жертвы
09.10.2017 13:42

В Боливии потерпел крушение самолет, есть жертвы

Крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии. Об этом сообщает La Razon.

Стало известно, что самолет вылетел из города Лос-Рейес, а разбился возле населенного пункта Сан-Борха.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за погодных условий, когда воздушное судно врезалось в дерево.

В результате происшествия погибли пилот и три пассажира, которые находились на борту.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самолет потерпел крушение в коммуне Ногаро, расположенной в южной части Франции.

Напомним, что авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля. Причиной инцидента стали технические проблемы. Отмечается, что у вертолета были неполадки с двигателем.

Теги материала: Боливия, самолет, крушение, смерть
Новости СМИ2
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