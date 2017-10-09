В Киеве трамвай насмерть сбил мужчину

Трамвай сбил мужчину в Оболонском районе Киева ночью в понедельник, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Инцидент произошел на улице Иорданской на развороте трамваев. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Женщина, управлявшая трамваем, рассказала, что проехала один круг, а, проезжая по второму, увидела мужчину на рельсах. После осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный погиб, попав под трамвай.
В связи с тем, что при мужчине не было документов и других вещей, которые могли помочь установить его личность, полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы выяснить анкетные данные погибшего и найти его родственников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, очевидец трагического происшествия Роман Загорняк сообщил, что пострадавшая - женщина, которая пыталась сократить маршрут через трамвайные пути. Трамвай, ехавший в депо, просто не успел остановиться.