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В Киеве трамвай насмерть сбил мужчину
09.10.2017 13:08

В Киеве трамвай насмерть сбил мужчину

Трамвай сбил мужчину в Оболонском районе Киева ночью в понедельник, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел на улице Иорданской на развороте трамваев. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Женщина, управлявшая трамваем, рассказала, что проехала один круг, а, проезжая по второму, увидела мужчину на рельсах. После осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный  погиб, попав под трамвай.

В связи с тем, что при мужчине не было документов и других вещей, которые могли помочь установить его личность, полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы выяснить анкетные данные погибшего и найти его родственников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, очевидец трагического происшествия Роман Загорняк сообщил, что пострадавшая - женщина, которая пыталась сократить маршрут через трамвайные пути. Трамвай, ехавший в депо, просто не успел остановиться.

Теги материала: Киев, трамвай, смерть, полиция
Новости СМИ2
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