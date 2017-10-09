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В лесу рядом с Калиновкой находят "свалки" боеприпасов
09.10.2017 11:04

В лесу рядом с Калиновкой находят "свалки" боеприпасов  Фоторепортаж

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчищают лес возле Калиновки, где находится множество "свалок" боеприпасов. Об этом сообщил спикер управления ГСЧС Винницкой области Александр Кутовой на своей странице в Facebook.

"Окружающую среду убирают от "грязи" 20 пиротехнических расчетов ГСЧС из разных областей Украины. Работу житомирских коллег на "субботнике" удалось увидеть 7 октября", - говорится в сообщении.

Помимо этого он добавил, что в настоящее время вход в лес в зоне чрезвычайной ситуации для населения строго запрещен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1834 взрывоопасных предмета во время разминирования территории вокруг складов боеприпасов возле Калиновки Винницкой области.

Теги материала: склад, боеприпасы, лес, взрыв, ГСЧС, фото
Новости СМИ2
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