В лесу рядом с Калиновкой находят "свалки" боеприпасов

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Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчищают лес возле Калиновки, где находится множество "свалок" боеприпасов. Об этом сообщил спикер управления ГСЧС Винницкой области Александр Кутовой на своей странице в Facebook.

"Окружающую среду убирают от "грязи" 20 пиротехнических расчетов ГСЧС из разных областей Украины. Работу житомирских коллег на "субботнике" удалось увидеть 7 октября", - говорится в сообщении.

Помимо этого он добавил, что в настоящее время вход в лес в зоне чрезвычайной ситуации для населения строго запрещен.