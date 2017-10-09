Во Франции разбился самолет, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Самолет потерпел крушение в коммуне Ногаро, расположенной в южной части Франции. Об этом сообщает La Depeche .

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, в результате чего погиб один человек, еще один отделался травмами.

Легкомоторный самолет упал вскоре после того, как взлетел, и загорелся при столкновении с землей. Пилот погиб на месте, пассажира госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами.

Сообщается, что воздушное судно разбилось около трассы, где проходило Гран-при старинных автомобилей, собравшее до 15 тысяч зрителей. Из них никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины падения самолета.