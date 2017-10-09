Во Франции разбился самолет, есть жертвы

Самолет потерпел крушение в коммуне Ногаро, расположенной в южной части Франции. Об этом сообщает La Depeche.
Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, в результате чего погиб один человек, еще один отделался травмами.
Легкомоторный самолет упал вскоре после того, как взлетел, и загорелся при столкновении с землей. Пилот погиб на месте, пассажира госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами.
Сообщается, что воздушное судно разбилось около трассы, где проходило Гран-при старинных автомобилей, собравшее до 15 тысяч зрителей. Из них никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины падения самолета.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля.