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Спасатели изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в Калиновке
09.10.2017 09:16

Спасатели изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в Калиновке

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1834 взрывоопасных предмета во время разминирования территории вокруг складов боеприпасов возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пиротехники уже обследовали 20 645 тысяч гектаров территории на наличие опасных предметов. Они проводят очистку местности в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 понедельника, 9 октября, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Ликвидацией последствий взрывов занимаются 1,493 тысяч человек и 288 единиц техники.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 8 октября, в ходе разминирования территории после взрывов на складах боеприпасов в Калиновке, спасатели уже обнаружили почти 1700 взрывоопасных предметов.

Теги материала: боеприпасы, взрыв, склад, ГСЧС, изъятие
Новости СМИ2
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