Спасатели изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в Калиновке

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1834 взрывоопасных предмета во время разминирования территории вокруг складов боеприпасов возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пиротехники уже обследовали 20 645 тысяч гектаров территории на наличие опасных предметов. Они проводят очистку местности в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 понедельника, 9 октября, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Ликвидацией последствий взрывов занимаются 1,493 тысяч человек и 288 единиц техники.