На аэродроме в Бельгии разбился вертолет, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля. Об этом сообщает 7sur7 со ссылкой на представителя местных властей.

Происшествие случилось на аэродроме, когда воздушное судно упало во время взлета.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стали технические проблемы. Отмечается, что у вертолета были неполадки с двигателем.

Также сообщается, что вертолет принадлежал частному лицу из летной школы, которая находится на территории аэродрома.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военный вертолет Bell 412 потерпел крушение в северной части Мексики во время тренировочного полета.