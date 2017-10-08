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В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров
08.10.2017 20:12

В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров  Фоторепортаж

Торговый центр "Синдика" в Москве в Российской Федерации охватил масштабный пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, площадь обрушения - 300 квадратных метров.

Из-за происшествия эвакуировали три тысячи человек, два человека пострадали, одного из них госпитализировали.

Пожар начался днем в воскресенье, 8 октября. На крыше торгового центра заметно открытое пламя, здание рынка окутано клубами дыма. В районах, которые находятся около места, чувствуется сильный запах гари.

Автомобили полиции перекрыли все въезды на парковку торгового центра, возле здания дежурят скорая помощь и приблизительно десять пожарных машин.

Вертолеты уже сбросили 445 тысяч литров на горящий торговый комплекс.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу вечером, 7 октября, на станции Новополтавка в Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 "Николаев - Киев".

Теги материала: пожар, торговый центр, эвакуация, Россия, фото
Новости СМИ2
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