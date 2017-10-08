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Стало известно имя мужчины, который погиб на марафоне в Киеве
08.10.2017 19:31

Стало известно имя мужчины, который погиб на марафоне в Киеве  Фоторепортаж

Мужчина, который погиб во время Киевского международного марафона 2017 в воскресенье, 7 октября, оказался директором Тернопольского мясокомбината Виктором Малютой. Об этом сообщает пресс-служба компании Агропродсервис, в которую структурно входит Тернопольский мясокомбинат.

"Выражаем соболезнования жене, детям, брату, родным и близким, всем, кто знал нашего Виктора Станиславовича", - говорится в сообщении.

Также генеральный менеджер компании "Run Ukraine", организовавшей марафон, Дмитрий Черницкий рассказал, что мужчина впервые участвовал в нем, передает УНИАН.

"Он бежал дистанцию 10 километров. Это случилось на пятом километре, то есть, он даже полдистанции не одолел. Он впервые участвовал в таком марафоне", - сообщил Черницкий.

Генеральный менеджер добавил, что "мужчине стало плохо, он упал, ему сначала начали оказывать первую помощь окружающие бегуны, потом в течение первой минуты к нему сразу подъехали медики-волонтеры из мобильной службы "Мед-Хелп" - они оказывали ему помощь, а затем прибыли сотрудники Красного Креста". Однако скорая помощь подъехала, когда мужчина уже умер.

Кроме того, отмечается, что на финише погибшего ждали его родственники.

"Мы установили контакт с родными, поехали на место происшествия. Его на финише ждали жена, дочь и зять", - уточнил Черницкий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 8 октября, в Киеве завершился ежегодный марафон, участники которого соревновались на центральных улицах столицы.

Теги материала: Киев, марафон, смерть, директор, фото
Новости СМИ2
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