В Киеве автомобиль с ребенком в салоне сорвался с моста

Автомобиль марки Honda попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент произошел на Выдубичах, когда водитель машины превысил скорость и сорвался с моста.
В салоне автомобиля находился ребенок. Оба пострадали, их госпитализировали медики скорой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло трое человек и еще двое получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, что под Киевом водитель, пребывающий за рулем автомобиля Opel на номерах литовской регистрации, въехал в маршрутное такси на узкой дороге.