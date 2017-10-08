В Киеве автомобиль с ребенком в салоне сорвался с моста

MIGnews.com.ua

Автомобиль марки Honda попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на Выдубичах, когда водитель машины превысил скорость и сорвался с моста.

В салоне автомобиля находился ребенок. Оба пострадали, их госпитализировали медики скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком , в результате чего погибло трое человек и еще двое получили травмы разной степени тяжести.