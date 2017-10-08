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Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов
08.10.2017 18:32

Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 8 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении боевики открывали огонь по позициям украинских военнослужащих около Широкино из миномета 120 мм и выпустили как минимум 11 мин калибра 82 мм приблизительно в полдень. Возле Красногоровки они использовали автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении российско-оккупационные войска почти час обстреливали опорные пункты военных Вооруженных сил Украины неподалеку от Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования открыли огонь из пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО в районе Валуйского.

В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал.

"Сегодняшний день снова продемонстрировал, что даже на фоне общего уменьшения количества вооруженных провокаций, враг и в дальнейшем дерзко нарушает мирные договоренности и применяет тяжелое вооружение", - добавили в штабе АТО.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за субботу, 7 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе всего зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в результате чего ранения получил один украинский военнослужащих.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, Авдеевка, Широкино, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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