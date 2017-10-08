Полиция отпустила водителя, совершившего наезд на толпу в Лондоне

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции отпустили водителя, который совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба британской полиции.

Мужчину в возрасте 47 лет, которого арестовали после столкновения в Южном Кенсингтоне в субботу, 7 октября, освободили из-под стражи. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Известно, что в результате наезда пострадали 11 человек с разными травмами, девять из них госпитализировали в медицинское учреждение, в том числе водителя автомобиля.

Также сообщается, что практически всех пострадавших выписали из больницы, так как они не получили серьезных травм.