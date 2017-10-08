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Полиция отпустила водителя, совершившего наезд на толпу в Лондоне
08.10.2017 18:15

Полиция отпустила водителя, совершившего наезд на толпу в Лондоне

Сотрудники полиции отпустили водителя, который совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба британской полиции.

Мужчину в возрасте 47 лет, которого арестовали после столкновения в Южном Кенсингтоне в субботу, 7 октября, освободили из-под стражи. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Известно, что в результате наезда пострадали 11 человек с разными травмами, девять из них госпитализировали в медицинское учреждение, в том числе водителя автомобиля.

Также сообщается, что практически всех пострадавших выписали из больницы, так как они не получили серьезных травм.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 7 октября, в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего несколько человек получили ранения.

Теги материала: Великобритания, Лондон, автомобиль, полиция, наезд
Новости СМИ2
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