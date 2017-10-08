В Хмельницкой области произошел взрыв в жилом доме

MIGnews.com.ua

Взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел в городе Шепетовка Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, приблизительно в 10:16 по адресу Староконстантиновское шоссе, 19. На место прибыл дежурный караул спасателей.

Предварительной причиной взрыва в квартире на втором этаже названа утечка бытового газа. В результате происшествия повреждены двери и межкомнатные перегородки в помещении. В связи с тем, что в момент взрыва в квартире никого не было, люди не пострадали. Также не зафиксировано открытого горения.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчистили поваленные конструкции и обеспечили безопасную работу аварийных служб, которые должны установить окончательную причину происшествия.