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В Хмельницкой области произошел взрыв в жилом доме
08.10.2017 17:34

В Хмельницкой области произошел взрыв в жилом доме  Фоторепортаж

Взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел в городе Шепетовка Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, приблизительно в 10:16 по адресу Староконстантиновское шоссе, 19. На место прибыл дежурный караул спасателей.

Предварительной причиной взрыва в квартире на втором этаже названа утечка бытового газа. В результате происшествия повреждены двери и межкомнатные перегородки в помещении. В связи с тем, что в момент взрыва в квартире никого не было, люди не пострадали. Также не зафиксировано открытого горения.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчистили поваленные конструкции и обеспечили безопасную работу аварийных служб, которые должны установить окончательную причину происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме на улице Бучмы,8 в Киеве.

Теги материала: Хмельницкая область, Шепетовка, взрыв, жилой дом, газ, фото
Новости СМИ2
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