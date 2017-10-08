В Гане прогремел взрыв на станции сжижения газа, есть жертвы

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Взрыв на станции сжижения природного газа, в результате которого погибли шесть человек, произошел в столице Ганы городе Аккра. Об этом сообщает GhanaWeb .

"В результате двух взрывов на автозаправке в Легоне, пригороде столицы страны Аккра погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

Три человека умерли на месте, еще трое скончались от полученных ожогов. Также 45 человек получили ранения, их доставили в три больницы Аккры. Кроме того, были сожжены 20 автомобилей.

Инцидент произошел в субботу, 7 октября, приблизительно в 19:30 по местному времени на государственной станции сжижения природного газа GOIL, после чего быстро распространился на автозаправочную станцию ​​Total, расположенную на противоположной стороне улицы.

Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за использования открытого огня для приготовления еды около автозаправки.

Жителей соседних домов и учеников местной школы эвакуировали. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы и спасатели.