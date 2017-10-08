Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Гане прогремел взрыв на станции сжижения газа, есть жертвы
08.10.2017 16:31

В Гане прогремел взрыв на станции сжижения газа, есть жертвы  Видеорепортаж

Взрыв на станции сжижения природного газа, в результате которого погибли шесть человек, произошел в столице Ганы городе Аккра. Об этом сообщает GhanaWeb.

"В результате двух взрывов на автозаправке в Легоне, пригороде столицы страны Аккра погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

Три человека умерли на месте, еще трое скончались от полученных ожогов. Также 45 человек получили ранения, их доставили в три больницы Аккры. Кроме того, были сожжены 20 автомобилей.

Инцидент произошел в субботу, 7 октября, приблизительно в 19:30 по местному времени на государственной станции сжижения природного газа GOIL, после чего быстро распространился на автозаправочную станцию ​​Total, расположенную на противоположной стороне улицы.

Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за использования открытого огня для приготовления еды около автозаправки.

Жителей соседних домов и учеников местной школы эвакуировали. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы и спасатели.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме на улице Бучмы,8 в Киеве.

Теги материала: Гана, взрыв, станция, природный газ, смерть, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ГСЧС обнаружила в Калиновке 1700 взрывоопасных предметов
Важное
ГСЧС обнаружила в Калиновке 1700 взрывоопасных предметов
Львовские активисты блокируют концерт Бабкина: начались столкновения с полицией
Важное
Львовские активисты блокируют концерт Бабкина: начались столкновения с полицией  Видеорепортаж
В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек
Важное
В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек
Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке
Важное
Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
Важное
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
В Киеве прогремел взрыв в жилом доме
Важное
В Киеве прогремел взрыв в жилом доме

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017
Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика