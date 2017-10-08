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В Киеве мужчина выстрелил в женщину из-за мнимой насмешки
08.10.2017 12:58

В Киеве мужчина выстрелил в женщину из-за мнимой насмешки

Неизвестный мужчина выстрелил в женщину посреди улицы, сообщил Киев Оперативный на официальной странице в Facebook.

В воскресенье ночью, 8 октября на перекрестке улицы Вышгородской и проспекта Правды случилось данное происшествие.

Известно, что стрелявшему показалась, что проходящие мимо смеялись над ним.

Согласно предварительной информации, злоумышленник стрелял из травматического пистолета.

"Ночь, около 00:30, перекресток улицы Вышгородской и проспекта Правды. Пара переходит улицу. Мимо проходил мужчина, которому показалось, что парочка смеется над ним. Нападавший нанес несколько ударов в лицо мужчине, а женщине выстрелил в ногу из неизвестного оружия, предварительно травматический пистолет ", - говорится в сообщении.

В результате выстрела у женщины сильно повреждены пальцы ног. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, группа неизвестных лиц в Херсоне открыла огонь по двум гражданам, находившимся в легковом автомобиле.

Теги материала: стрельба, женщина, нога, насмешки
Новости СМИ2
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