В Киеве мужчина выстрелил в женщину из-за мнимой насмешки

MIGnews.com.ua

Неизвестный мужчина выстрелил в женщину посреди улицы, сообщил Киев Оперативный на официальной странице в Facebook.

В воскресенье ночью, 8 октября на перекрестке улицы Вышгородской и проспекта Правды случилось данное происшествие.

Известно, что стрелявшему показалась, что проходящие мимо смеялись над ним.

Согласно предварительной информации, злоумышленник стрелял из травматического пистолета.

"Ночь, около 00:30, перекресток улицы Вышгородской и проспекта Правды. Пара переходит улицу. Мимо проходил мужчина, которому показалось, что парочка смеется над ним. Нападавший нанес несколько ударов в лицо мужчине, а женщине выстрелил в ногу из неизвестного оружия, предварительно травматический пистолет ", - говорится в сообщении.

В результате выстрела у женщины сильно повреждены пальцы ног. Пострадавшую госпитализировали.