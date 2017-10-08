В Николаевской области по время движения из-за замыкания загорелся поезд

В субботу вечером, 7 октября, станции Новополтавка в Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 "Николаев - Киев", передает пресс-служба ГСЧС.
Пресс-секретарь ГСЧС Николаевской области Иляна Пацюк, сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, что предварительной причиной пожара в поезде в Николаевской области было короткое замыкание электрощитовой.
"Предварительной причиной, как отметил машинист, стало короткое замыкание электрощитовой в кабине машиниста", - сказала Пацюк.
По ее словам, поезд загорелся на ходу и сначала машинист попытался потушить пожар огнетушителями, однако ему это не удалось и на место были вызваны пожарные.
Пацюк уточнила, что площадь пожара составила 9 кв м. По словам машиниста, поезд был в удовлетворительном состоянии.
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