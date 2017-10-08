В Николаевской области по время движения из-за замыкания загорелся поезд

MIGnews.com.ua

В субботу вечером, 7 октября, станции Новополтавка в Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 "Николаев - Киев", передает пресс-служба ГСЧС.

Пресс-секретарь ГСЧС Николаевской области Иляна Пацюк, сообщила в эфире одного из украинских телеканалов, что предварительной причиной пожара в поезде в Николаевской области было короткое замыкание электрощитовой.

"Предварительной причиной, как отметил машинист, стало короткое замыкание электрощитовой в кабине машиниста", - сказала Пацюк.

По ее словам, поезд загорелся на ходу и сначала машинист попытался потушить пожар огнетушителями, однако ему это не удалось и на место были вызваны пожарные.

Пацюк уточнила, что площадь пожара составила 9 кв м. По словам машиниста, поезд был в удовлетворительном состоянии.