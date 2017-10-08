В Саудовской Аравии мужчина убил двух королевских охранников возле дворца

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, в городе Джидда двое королевских охранников были убиты и трое ранены во время вооруженного нападения возле дворца короля аль-Салам на западе страны, сообщает Al Jazeera.

Сообщается, что нападавшим оказался 28-летний гражданин Саудовской Аравии Мансур аль-Амри, его убили во время нападения. Отмечено, что у него были автоматы Калашникова и три "коктейля Молотова".

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Саудовской Аравии арестовали свыше 40 человек за "разжигание разногласий" в стране через социальные сети.

"Пост внешней охраны при службе королевской охраны перед западными воротами дворца ас-Салам в городе Джидде был обстрелян из машины, сотрудники службы охраны немедленно ответили на нападение, в результате чего нападавший был убит на месте", - сказал представитель МВД.

Также издание сообщает, что в результате инцидента еще трое охранников получили ранения. Мотивы преступника пока устанавливает полиция.