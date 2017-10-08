ГСЧС обнаружила в Калиновке 1700 взрывоопасных предметов

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, в ходе разминирования территории после взрывов на складах боеприпасов в Калиновке, спасатели уже обнаружили почти 1700 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 октября 2017 года открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится в сообщении.

Известно, что пиротехниками ГСЧС продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 398 заявок.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,368 тыс. га территории с 30,4 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружены, изъяты и переданы представителям 48 арсенала - 1690 взрывоопасных предметов", - доложили в ГСЧС.

По данным ведомства, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 504 человека и 289 единиц техники.