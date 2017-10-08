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ГСЧС обнаружила в Калиновке 1700 взрывоопасных предметов
08.10.2017 09:33

ГСЧС обнаружила в Калиновке 1700 взрывоопасных предметов

В воскресенье, 8 октября, в ходе разминирования территории после взрывов на складах боеприпасов в Калиновке, спасатели уже обнаружили почти 1700 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 октября 2017 года открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится в сообщении.

Известно, что пиротехниками ГСЧС продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 398 заявок.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,368 тыс. га территории с 30,4 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружены, изъяты и переданы представителям 48 арсенала - 1690 взрывоопасных предметов", - доложили в ГСЧС.

По данным ведомства, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 504 человека и 289 единиц техники.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1,527 тысяч взрывоопасных предметов во время разминирования территории после взрывов на военных складах возле Калиновки Винницкой области.

Теги материала: ГСЧС, взрывы, Винница, разминирование
Новости СМИ2
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