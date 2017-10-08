В Москве задержали 18 человек из-за поддержки Алексея Навального

MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, на акциях оппозиции в Москве задержали еще около 18 человек, среди которых есть журналисты, сообщает ОВД-Инфо .

"Они шли от "Чистых прудов" к станции метро "Китай-город". По разным данным задержанных от пятнадцати до восемнадцати человек", - говорится в сообщении.

Известно, что среди задержанных журналисты "Радио Свобода" и "Дождя", а именно Андрей Киселев и Беата Бубенец. Также сообщается о задержании еще 11 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 7 октября, по всей России прошли массовые акции протеста, на которые вышли сторонники Алексея Навального, в результате которых задержали уже 132 участников.

Позднее стало известно, что задержаны более 260 человек.

По данным источника, митинги состоялись в 25 городах России, в том числе во Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Чите.