Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 19 раз, один украинский военнослужащий ранен

MIGnews.com.ua

За cубботу, 7 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе всего зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в результате чего ранения получил один украинский военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если днем ​​количество вражеских огневых провокаций было минимальным, то после 18:00 российско-оккупационные группировки увеличили боевую активность по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Известно, что около 19:00 в результате гранатометного обстрела противника украинского опорного пункта неподалеку Песков получил ранение один военнослужащий сил АТО.

"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский воин получил ранение", - доложили в пресс-центре штаба АТО.