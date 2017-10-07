Львовские активисты блокируют концерт Бабкина: начались столкновения с полицией

MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, во Львове активисты забраковали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролировании в России, сообщает 24 канал .

По данным источника, возле входа в клуб, который пытаются заблокировать украинцы, начались столкновения с полицией.

Стоит отметить, что люди, которые пришли с билетами на концерт, попытались прорваться внутрь. Люди, блокирующие вход, начали их отталкивать. В конфликт сторон вмешалась полиция, но между правоохранительными органами и активистами начались столкновения.

В результате потасовок несколько активистов задержали.