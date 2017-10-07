Штаб АТО: В течение суток боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ

MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, российские представители в Общем центре координации и контроля по пресечению огня обвинили украинских военнослужащих в обстрелах из тяжелого вооружения вражеских позиций близ Донецка, Жабьячего, Минерального, Яковлевки и некоторых других населенных пунктов. Об этом сообщает прес-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным истчоника, сначала суток, огонь в сторону противника открывался нашими защитниками толькол один раз вблизи Водяного. Все обвинения в обстрелах в штабе АТО воспринимают как провокации, направлены прежде всего на эскалацию конфликта.

Стоит отметить, что на Донецком направлении боевики из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в районе Песков и Авдеевской промзоны.

А на приморском направлении оккупанты около полудня открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного.