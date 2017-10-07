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В Турции перевернулся автобус с немецкими туристами: есть погибшие
07.10.2017 19:35

В Турции перевернулся автобус с немецкими туристами: есть погибшие

В субботу, 7 октября, в Турции в провинции Анталья перевернулся туристический автобус, в результате чего погибло трое человек и еще 10 пострадало, сообщает УНН.

"Автобус, в котором, по предварительным данным, находились туристы из Германии, перевернулся в районе города Манавгат. По предварительным данным три человека погибли 10 пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории оккупированного Крыма в районе села Верхнесадовое под Севастополем произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали военный грузовик, перевозивший танк, и рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса с детьми из аннексированного Крыма.

 

Теги материала: ДТП, автобус, немцы, туристы
Новости СМИ2
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