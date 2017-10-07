Автомобиль въехал в толпу в Лондоне: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает полиция Лондона, сообщает УНН .

По информации полиции Лондона, несколько человек получили ранения.

"На месте происшествия задержан один человек", - отмечают местные правохранители.

Подробности происшествия устанавливаются.