Автомобиль въехал в толпу в Лондоне: есть пострадавшие

В субботу, 7 октября, в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает полиция Лондона, сообщает УНН.
По информации полиции Лондона, несколько человек получили ранения.
"На месте происшествия задержан один человек", - отмечают местные правохранители.
Подробности происшествия устанавливаются.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в американском штате Южная Дакота автомобиль врезался в толпу людей, в результате два человека погибли, шесть получили ранения. В полиции предполагают, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Стоит отметить, что транспортным средством управляла 81-летняя женщина.