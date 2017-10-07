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Автомобиль въехал в толпу в Лондоне: есть пострадавшие
07.10.2017 18:33

Автомобиль въехал в толпу в Лондоне: есть пострадавшие

В субботу, 7 октября, в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает полиция Лондона, сообщает УНН.

По информации полиции Лондона, несколько человек получили ранения.

"На месте происшествия задержан один человек", - отмечают местные правохранители.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в американском штате Южная Дакота автомобиль врезался в толпу людей, в результате два человека погибли, шесть получили ранения. В полиции предполагают, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Стоит отметить, что транспортным средством управляла 81-летняя женщина.

Теги материала: Лондон, толпа, автомобиль
Новости СМИ2
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