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Вице-премьер-Киргизии погиб в ДТП: полиция открыла уголовное дело
07.10.2017 17:48

Вице-премьер-Киргизии погиб в ДТП: полиция открыла уголовное дело

В субботу, 7 октября, в ДТП возле Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

По данным источника, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado совершил лобовое столкновение с грузовым КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли водитель и два пассажира легковушки. В машине находились вице-премьер-министр и его помощник.

Удар был такой силы, что оба автомобиля отбросило на обочину. При этом был снесен столб электропередач и выворочено с корнем большое дерево.

Стоит отметить, что уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц. Следствием назначены судебно-медицинская, трасологическая, автотехническая экспертизы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка, в результате лобового столкновения автомобилей Hyundai Sonatа и Ford, погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис. Всего из-за инцидента погибло три человека, еще один пострадал.

Теги материала: ДТП, вице-премьер, Киргизия
Новости СМИ2
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