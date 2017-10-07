Вице-премьер-Киргизии погиб в ДТП: полиция открыла уголовное дело

MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, в ДТП возле Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

По данным источника, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado совершил лобовое столкновение с грузовым КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли водитель и два пассажира легковушки. В машине находились вице-премьер-министр и его помощник.

Удар был такой силы, что оба автомобиля отбросило на обочину. При этом был снесен столб электропередач и выворочено с корнем большое дерево.

Стоит отметить, что уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц. Следствием назначены судебно-медицинская, трасологическая, автотехническая экспертизы.