В субботу, 7 октября, в Киеве женщина попала под поезд на станции пригородного сообщения "Выдубичи", сообщает Эспрессо.
По данным источника, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Женщину оперативно доставили в больницу и на данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Кроме этого, работники следственно-оперативной группы проводят мероприятия по установлению всех деталей происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.