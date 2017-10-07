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В Киеве женщина попала под поезд
07.10.2017 16:29

В Киеве женщина попала под поезд  Фоторепортаж

В субботу, 7 октября, в Киеве женщина попала под поезд на станции пригородного сообщения "Выдубичи", сообщает Эспрессо.

По данным источника, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Женщину оперативно доставили в больницу и на данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме этого, работники следственно-оперативной группы проводят мероприятия по установлению всех деталей происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.

Теги материала: поезд, женщина, фото
Новости СМИ2
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