MIGnews.com.ua

В субботу, 7 октября, в Киеве женщина попала под поезд на станции пригородного сообщения "Выдубичи", сообщает Эспрессо .

По данным источника, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Женщину оперативно доставили в больницу и на данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме этого, работники следственно-оперативной группы проводят мероприятия по установлению всех деталей происшествия.