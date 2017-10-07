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Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые
07.10.2017 15:57

Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло трое человек и еще двое получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Стоит отметить, что ДТП произошло в населенном пункте Запытов Каменка-Бугского района в пятницу, 6 октября, около 23:00.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen, который является жителем Львовской области, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Из-за столкновения погибли три женщины, которые ехали в легковушке.

Кроме этого, различные травмы получили водитель и еще один пассажир Volkswagen.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. 

Теги материала: ДТП, автомобиль, грузовик, столкновение, жертвы
Новости СМИ2
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