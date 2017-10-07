Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло трое человек и еще двое получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Стоит отметить, что ДТП произошло в населенном пункте Запытов Каменка-Бугского района в пятницу, 6 октября, около 23:00.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen, который является жителем Львовской области, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Из-за столкновения погибли три женщины, которые ехали в легковушке.

Кроме этого, различные травмы получили водитель и еще один пассажир Volkswagen.