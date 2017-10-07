Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло трое человек и еще двое получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.
Стоит отметить, что ДТП произошло в населенном пункте Запытов Каменка-Бугского района в пятницу, 6 октября, около 23:00.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen, который является жителем Львовской области, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Из-за столкновения погибли три женщины, которые ехали в легковушке.
Кроме этого, различные травмы получили водитель и еще один пассажир Volkswagen.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.