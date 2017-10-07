Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек
07.10.2017 15:00

В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек

Автобус с пассажирами врезался в фургон в Пакистане, в результате чего погибли как минимум 14 человек, еще 35 человек пострадали. Об этом сообщает Geo TV.

Инцидент произошел в Даште, когда автобус следовал в Сибби из Кветты. В транспортном средстве находились люди, которые ехали на пикник.

Всех пострадавших доставили в гражданскую больницу Кветту для лечения. Пятеро из них находятся в критическом состоянии, они проходят лечение в  травматологическом центре больницы.

Также сообщается, что водитель автомобиля погиб на месте, информации о местонахождении водителя автобуса пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло неподалеку от Бишкека.

Теги материала: Пакистан, ДТП, автобус, смерть, фургон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые
Важное
Во Львовской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие и раненые
Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке
Важное
Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
Важное
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Важное
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП
Важное
Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП
Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности
Важное
Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика