В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек

MIGnews.com.ua

Автобус с пассажирами врезался в фургон в Пакистане, в результате чего погибли как минимум 14 человек, еще 35 человек пострадали. Об этом сообщает Geo TV .

Инцидент произошел в Даште, когда автобус следовал в Сибби из Кветты. В транспортном средстве находились люди, которые ехали на пикник.

Всех пострадавших доставили в гражданскую больницу Кветту для лечения. Пятеро из них находятся в критическом состоянии, они проходят лечение в травматологическом центре больницы.

Также сообщается, что водитель автомобиля погиб на месте, информации о местонахождении водителя автобуса пока нет.