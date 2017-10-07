Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке
07.10.2017 13:27

Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке

Тропический шторм "Нейт" стал причиной гибели как минимум 28 человек в Центральной Америке. Об этом сообщает AFP.

В настоящее время он вступил в силу урагана и приближается к территории Соединенных Штатов Америки. Сотрудники Национального центра противодействия ураганам предоставили урагану первую категорию.

Скорость ветра достигает 130 километров в час. Сейчас эпицентр урагана находится в водах Мексикой и Кубой. Предполагается, что он достигнет берегов Соединенных Штатов Америки вечером в субботу, 7 октября, или утром в воскресенье, 8 октября.

В связи с приближающейся стихией правительство штата Луизиана в США выдало распоряжение, запрещающее гражданам покидать свои дома после 18:00 вечером в субботу. Также в штате принимают усиленные меры для минимизации последствий урагана. Проводится подготовка для того, чтобы обеспечить возможную эвакуацию. Также синоптики сообщили, что ураган несет "потенциальную угрозу для жизни".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в рамках официальной поездки в Пуэрто-Рико президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с местными жителями и забросал их полотенцами во время распределения гуманитарной помощи.

Теги материала: США, ураган, смерть, стихия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек
Важное
В результате аварии в Пакистане погибли 14 человек
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
Важное
В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Важное
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП
Важное
Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП
Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности
Важное
Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности
В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы
Важное
В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика