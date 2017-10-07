Ураган "Нейт" унес жизни 28 человек в Центральной Америке

MIGnews.com.ua

Тропический шторм "Нейт" стал причиной гибели как минимум 28 человек в Центральной Америке. Об этом сообщает AFP .

В настоящее время он вступил в силу урагана и приближается к территории Соединенных Штатов Америки. Сотрудники Национального центра противодействия ураганам предоставили урагану первую категорию.

Скорость ветра достигает 130 километров в час. Сейчас эпицентр урагана находится в водах Мексикой и Кубой. Предполагается, что он достигнет берегов Соединенных Штатов Америки вечером в субботу, 7 октября, или утром в воскресенье, 8 октября.

В связи с приближающейся стихией правительство штата Луизиана в США выдало распоряжение, запрещающее гражданам покидать свои дома после 18:00 вечером в субботу. Также в штате принимают усиленные меры для минимизации последствий урагана. Проводится подготовка для того, чтобы обеспечить возможную эвакуацию. Также синоптики сообщили, что ураган несет "потенциальную угрозу для жизни".