В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Группа неизвестных лиц в Херсоне открыла огонь по двум гражданам, находившимся в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Инцидент произошел в Северном микрорайоне около супермаркета "Экомаркет" по улице Вишневая. После нападения злоумышленники скрылись на машине марки Daewoo Lanos.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков ввел оперативный план "Перехват" на территории города.

В настоящее время пострадавших граждан прооперировали, угрозы их жизни нет.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.115 и ст.15 Уголовного кодекса Украины.