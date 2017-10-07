В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль, есть пострадавшие

Группа неизвестных лиц в Херсоне открыла огонь по двум гражданам, находившимся в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Инцидент произошел в Северном микрорайоне около супермаркета "Экомаркет" по улице Вишневая. После нападения злоумышленники скрылись на машине марки Daewoo Lanos.
Руководитель Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков ввел оперативный план "Перехват" на территории города.
В настоящее время пострадавших граждан прооперировали, угрозы их жизни нет.
По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.115 и ст.15 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, троллейбус, который находился на конечной остановке на проспекте Свободы в Киеве, был обстрелян неизвестными.