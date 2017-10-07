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В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы
07.10.2017 11:59

В Мексике разбился военный вертолет, есть жертвы

Военный вертолет Bell 412 потерпел крушение в северной части Мексики во время тренировочного полета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

Инцидент произошел в пятницу, 6 октября, в результате чего погибли семь человек. Один член экипажа смог выжить, в настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Власти ищут тела погибших военнослужащих, предполагается, что они находятся среди останков самолета.

Также стало известно, что военный вертолет Bell 412 разбился в четырех километрах к северо-востоку от города Эль-Сальто, расположенного в северном штате Дуранго. Данный штат граничит со штатом Синалоа, где орудует самый крупный наркокартель Мексики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, в Индии разбился военно-транспортный вертолет IAF Mi-17 V5, в результате чего пять человек погибли и один пострадал.

Теги материала: Мексика, вертолет, крушение, смерть, экипаж
Новости СМИ2
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