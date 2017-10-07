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В Киеве прогремел взрыв в жилом доме
07.10.2017 11:03

В Киеве прогремел взрыв в жилом доме

Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме на улице Бучмы,8 в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киев на своей странице в Facebook.

Информация о взрыве и последующем возгорании поступила приблизительно в 21:30. На место направились следственно-оперативная группа, пожарные и медики.

После прибытия выяснилось, что в тот же день утром соседи услышали запах газа, после чего вызвали аварийную службу. Сотрудники службы отключили дом от газоснабжения в связи с аварийным состоянием газовой плиты. Но хозяин квартиры в возрасте 55 лет признался, что сорвал газовый вентиль и подключился к газоснабжению, из-за чего и произошел взрыв.

В результате инцидента в помещении повреждено окно, стены, плита и мебель на кухне. Хозяин квартиры был доставлен в медицинское учреждение с ожогами головы и руки, ему оказали необходимую помощь. Кроме самой квартиры, других повреждений в здании нет.

Также соседи рассказали, что давно жалуются на мужчину, так как он якобы ведет себя неадекватно.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мужчина пострадал в результате взрыва газа в одной из квартир трехэтажного дома в центре Дрогобыча.

Теги материала: Киев, взрыв, газ, полиция
Новости СМИ2
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