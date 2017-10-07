В Мексике неизвестные застрелили Сталина

MIGnews.com.ua

Группа неизвестных застрелила мэра мексиканского города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес на своей странице в Twitter.

"Мои искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра Парачо Сталина Санчес Гонсалеса, который сегодня был лишен своей жизни", - говорится в сообщении.

Убийство произошло утром в пятницу, 6 октября, неподалеку от резиденции мэра. На Гонсалеса напали несколько вооруженных людей, которые передвигались на автомобиле. Об этом сообщает Provincia .

Свидетели происшествия рассказали, что злоумышленников было как минимум пять, один из них держал в руках длинноствольное оружие.