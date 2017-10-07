В Мексике неизвестные застрелили Сталина

Группа неизвестных застрелила мэра мексиканского города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес на своей странице в Twitter.
"Мои искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра Парачо Сталина Санчес Гонсалеса, который сегодня был лишен своей жизни", - говорится в сообщении.
Убийство произошло утром в пятницу, 6 октября, неподалеку от резиденции мэра. На Гонсалеса напали несколько вооруженных людей, которые передвигались на автомобиле. Об этом сообщает Provincia.
Свидетели происшествия рассказали, что злоумышленников было как минимум пять, один из них держал в руках длинноствольное оружие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стрельба, в результате которой погибли четыре человека, произошла в городе Акапулько в Мексике.