Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов
07.10.2017 10:31

Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1,527 тысяч взрывоопасных предметов во время разминирования территории после взрывов на военных складах возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. Спасатели уже обследовали 20,129 тысяч гектаров территории.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7:00 субботы, 7 октября, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. Ликвидацией последствий занимаются семь пожарных танков и две инженерные машины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что обсуждал с президентом Петром Порошенко возможность отставки из-за взрывов на военных складах в Калиновке.

Теги материала: взрыв, боеприпасы, ГСЧС, разминирование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве прогремел взрыв в жилом доме
Важное
В Киеве прогремел взрыв в жилом доме
Из-за непогоды 68 населенных пунктов во Львовской области остались без света
Важное
Из-за непогоды 68 населенных пунктов во Львовской области остались без света
В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы
Важное
В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Украине почти 200 населенных пунктов из-за непогоды остались без света
Важное
В Украине почти 200 населенных пунктов из-за непогоды остались без света
Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами
Важное
Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами  Фоторепортаж
Взрывы в Калиновке: небо остается закрытым в радиусе 5 км
Важное
Взрывы в Калиновке: небо остается закрытым в радиусе 5 км

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика