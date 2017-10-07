Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 1,527 тысяч взрывоопасных предметов во время разминирования территории после взрывов на военных складах возле Калиновки Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. Спасатели уже обследовали 20,129 тысяч гектаров территории.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7:00 субботы, 7 октября, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. Ликвидацией последствий занимаются семь пожарных танков и две инженерные машины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что обсуждал с президентом Петром Порошенко возможность отставки из-за взрывов на военных складах в Калиновке.