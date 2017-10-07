Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП

Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло неподалеку от Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Инцидент произошел рано утром в субботу, 7 октября. Отмечается, что автомобиль, в котором ехали вице-премьер-министр и его помощник, врезался в грузовик Камаз.
"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 24 июня, в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка, в результате лобового столкновения автомобилей Hyundai Sonatа и Ford, погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис. Всего из-за инцидента погибло три человека, еще один пострадал.