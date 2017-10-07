Вице-премьер-министр Кыргызстана погиб в ДТП

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло неподалеку от Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 7 октября. Отмечается, что автомобиль, в котором ехали вице-премьер-министр и его помощник, врезался в грузовик Камаз.

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - говорится в сообщении.