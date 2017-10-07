Из-за непогоды 68 населенных пунктов во Львовской области остались без света

MIGnews.com.ua

Непогода обесточила 68 населенных пунктов во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что восстановлением электроснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго.