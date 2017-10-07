Из-за непогоды 68 населенных пунктов во Львовской области остались без света

Непогода обесточила 68 населенных пунктов во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что восстановлением электроснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове провели спасательную операцию по доставанию собаки, на будку которой из-за сильного ветра упало дерево. Спасатели при содействии сотрудников коммунальной службы разрезали дерево и вытащили обессиленное животное, передав его хозяевам.