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Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов
07.10.2017 08:17

Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 6 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Однако активность боевиков частично снизилась, после 18:00 они не использовали минометы и другое тяжелое вооружение.

На донецком направлении российско-оккупационные войска несколько часов обстреливали позиции украинских военнослужащих возле Авдеевки из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров.

На луганском направлении боевики открывали огонь по позициям сил АТО около Крымского и Золотого из того же оружия.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты военных Вооруженных сил Украины в районе Широкино из гранатомета и пулеметов.

Украинские военнослужащие семь раз открывали ответный огонь, используя оружие, которое не запрещено минскими договоренностями.

В результате боевых действий один украинский военный был ранен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, в зоне проведения АТО на Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжили накрывать огнем позиции ВС Украины, вследствие чего был ранен один военнослужащий Украины.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, ранение, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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