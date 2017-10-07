Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 6 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Однако активность боевиков частично снизилась, после 18:00 они не использовали минометы и другое тяжелое вооружение.

На донецком направлении российско-оккупационные войска несколько часов обстреливали позиции украинских военнослужащих возле Авдеевки из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров.

На луганском направлении боевики открывали огонь по позициям сил АТО около Крымского и Золотого из того же оружия.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты военных Вооруженных сил Украины в районе Широкино из гранатомета и пулеметов.

Украинские военнослужащие семь раз открывали ответный огонь, используя оружие, которое не запрещено минскими договоренностями.

В результате боевых действий один украинский военный был ранен.