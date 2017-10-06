В Мелитополе подпольно производили дорогой алкоголь из стеклоомывателя

MIGnews.com.ua

Сотрудники прокуратуры Запорожской области при содействии работников Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы ликвидировали в городе Мелитополь подпольное производство алкоголя из машинного стеклоомывателя. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления прокуратуры в Запорожской области, передают Українські Новини.

По информации, предоставленной прокуратурой, несколько жителей Мелитополя на протяжении двух последних годов на подпольном заводе путем переработки автомобильного стеклоомывателя изготавливали спирт, который после поставки в подпольные цеха Киева, Днепра и Мелитополя превращался в фальсифицированные алкогольные напитки.

"Фигуранты дела организовали деятельность цехов по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции под названиями элитных брендов таких как: "Немиров", "Хлебный дар", "Воздух", "Медов" и другие", - уточнили в прокуратуре.

Местные правоохранители провели в рамках дела 29 обысков, во время чего изъяли около 10 тонн фальсифицированного спирта, 1,2 тонны изготовленной кустарным способом водки, 9,5 тонн сидра и эля и 0,2 тонны коньяка. Кроме того, было изъято специальное оборудование для произведения алкоголя. Общая стоимость изъятого оценивается в 4,8 миллиона гривен.

"Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса (Изготовление, хранение и реализация фальсифицированной алкогольной продукции из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) ", - уточнили в прокуратуре.