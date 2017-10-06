В Мелитополе подпольно производили дорогой алкоголь из стеклоомывателя

Сотрудники прокуратуры Запорожской области при содействии работников Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы ликвидировали в городе Мелитополь подпольное производство алкоголя из машинного стеклоомывателя. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления прокуратуры в Запорожской области, передают Українські Новини.
По информации, предоставленной прокуратурой, несколько жителей Мелитополя на протяжении двух последних годов на подпольном заводе путем переработки автомобильного стеклоомывателя изготавливали спирт, который после поставки в подпольные цеха Киева, Днепра и Мелитополя превращался в фальсифицированные алкогольные напитки.
"Фигуранты дела организовали деятельность цехов по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции под названиями элитных брендов таких как: "Немиров", "Хлебный дар", "Воздух", "Медов" и другие", - уточнили в прокуратуре.
Местные правоохранители провели в рамках дела 29 обысков, во время чего изъяли около 10 тонн фальсифицированного спирта, 1,2 тонны изготовленной кустарным способом водки, 9,5 тонн сидра и эля и 0,2 тонны коньяка. Кроме того, было изъято специальное оборудование для произведения алкоголя. Общая стоимость изъятого оценивается в 4,8 миллиона гривен.
"Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса (Изготовление, хранение и реализация фальсифицированной алкогольной продукции из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) ", - уточнили в прокуратуре.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, подпольный цех по розливу элитных алкогольных напитков разоблачили сотрудники налоговой службы на территории Ровенской области. Группировка занималась изготовлением алкогольных напитков, который пыталась распространить под видом известных производителей алкоголя.