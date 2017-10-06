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Разрушение памятника Героям Небесной сотни: вандалу избрали меру пресечения
06.10.2017 20:16

Разрушение памятника Героям Небесной сотни: вандалу избрали меру пресечения

В пятницу, 6 октября, уроженцу Севастополя Юрию Чеканову, разрушившему памятную доску героям Небесной сотни в центре столицы Украины, суд избрал меру пресечения, сообщает УНИАН.

Так, судья Печерского районного суда Киева Роман Новак удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого Чеканова и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на протяжении 60 чуток с возможностью по внесению залога суммой 320 тысяч гривен.

Стоит отметить, что жителю Севастополя возрастом 43 года было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник может получить наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) либо исправительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 5 октября, в центре Киева разгромили памятник Героям Небесной сотни. 

Позже стало известно, что мужчина, разрушивший в центре Киева мемориал Героям Небесной сотни, сделал это умышленно

Теги материала: памятник, вандализм, разрушение, суд, мера пресечения
Новости СМИ2
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