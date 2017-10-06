Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: В результате перестрелки между боевиками и ВСУ был ранен украинский военный
06.10.2017 18:56

Штаб АТО: В результате перестрелки между боевиками и ВСУ был ранен украинский военный  Видеорепортаж

В пятницу, 6 октября, в зоне проведения АТО на Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжили накрывать огнем позиции ВС Украины, вследствие чего был ранен один военнослужащий Украины. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, по информации штаба, начиная с полуночи, враг пять раз осуществил обстрел по позициям украинских военных.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия били по защитниках шахты "Бутовка". Около  13:00 боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашему опорному пункту в Верхнеторецком. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

Вследствие данного противостояния был ранен один украинский военный, однако он был срочно доставлен в больницу, теперь врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

В это же время на приморском направлении враг выпустил шесть мин калибра 82 мм на подступах к Широкино. А из гранатометов боевики обстреляли украинские укрепления неподалеку Водяного.

На луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия были зафиксированы в районе Крымского.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали в зоне конфликта на востоке Украины рост количества нарушений режима прекращения огня. Вместе с тем в СММ отметили снижение количества жертв среди мирного населения.

Теги материала: АТО, обстрел, ранение, боевики, перестрелка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ОБСЕ заявляет о росте количества обстрелов на Донбассе
Важное
ОБСЕ заявляет о росте количества обстрелов на Донбассе
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие
Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении
Важное
Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении
В Северодонецке судимый грузин ранил полицейского
Важное
В Северодонецке судимый грузин ранил полицейского
Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе
Важное
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика