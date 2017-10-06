Штаб АТО: В результате перестрелки между боевиками и ВСУ был ранен украинский военный

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, в зоне проведения АТО на Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжили накрывать огнем позиции ВС Украины, вследствие чего был ранен один военнослужащий Украины. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, по информации штаба, начиная с полуночи, враг пять раз осуществил обстрел по позициям украинских военных.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия били по защитниках шахты "Бутовка". Около 13:00 боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашему опорному пункту в Верхнеторецком. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

Вследствие данного противостояния был ранен один украинский военный, однако он был срочно доставлен в больницу, теперь врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

В это же время на приморском направлении враг выпустил шесть мин калибра 82 мм на подступах к Широкино. А из гранатометов боевики обстреляли украинские укрепления неподалеку Водяного.

На луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия были зафиксированы в районе Крымского.