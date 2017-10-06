Левченко и Семенченко испытывали шашку в туалете Рады

Народные депутаты Семен Семенченко и Юрий Левченко зажгли дымовую шашку в санузле в Верховной Раде, сообщает Правда.
По полученным данным, это произошло до того, как еще одна шашка была зажжена в сессионном зале.
Стоит отметить, что парламентарии сдерживали охрану и спасателей в дверях туалета, в то время как в помещении санузла горел неизвестный предмет, создавая большое количество дыма.
"Не надо. Не надо. Пусть он догорит. Одну минуту", - сказал Семенченко охраннику Рады.
В то же время нардеп Левченко подчеркнул: "Мы хотим проверить, чтобы все было нормально".
На вопрос журналистов, что произошло и почему в туалете так много дыма, Левченко ответил: "Идут испытания, как сохранить украинскую Конституцию. Все нормально".
После этого народные избранники направились в сессионный зал, отказываясь при этом отвечать на вопросы журналистов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народные депутаты зажгли в сессионном зале парламента дымовую шашкуво время рассмотрения законопроекта о статусе оккупированных территорий.