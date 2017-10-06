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В Бразилии мужчина облил детей спиртом и поджег детский сад: есть жертвы
06.10.2017 13:43

В Бразилии мужчина облил детей спиртом и поджег детский сад: есть жертвы

В пятницу, 6 октября, в Бразилии в штате Минас-Жерайс охранник облил детей спиртом и поджег детский сад, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, мужчина из бразильской детской школы сжег шестерых малолетних детей и одного учителя, облив их спиртом и совершив поджог здания.

Стоит отметить, что в результате пожара в детском саду погибло восемь, включая самого поджигателя.

Кроме этого, по словам директора местной больницы Бруно Атаиде Сантос, в результате происшествия 50 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, среди них 10 человек в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неизвестные подожгли Запорожскую Сечь, которая находится на острове Хортица в городе Запорожье.

Теги материала: поджог, Бразилия, самоубийство
Новости СМИ2
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