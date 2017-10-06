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ОБСЕ заявляет о росте количества обстрелов на Донбассе
06.10.2017 12:53

ОБСЕ заявляет о росте количества обстрелов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали в зоне конфликта на востоке Украины рост количества нарушений режима прекращения огня. Речь об этом идет в отчете наблюдателей за 4 октября.

Согласно документу нарушения были совершены в период с 18 сентября до 1 октября. При этом они были сконцентрированы в трех горячих точках: районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска; районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя; треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт.

Вместе с тем в СММ отметили снижение количества жертв среди мирного населения.

"В течение отчетного периода наблюдатели подтвердили случаи ранения семи гражданских лиц. Следовательно, общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году составляет 394 человека, в том числе 69 погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за прошедшие сутки, 5 октября, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций ВСУ, на 17 из которых украинские военные жестко отвечали врагу.

Теги материала: АТО, Донбасс, ОБСЕ, обстрелы, наблюдатели
Новости СМИ2
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