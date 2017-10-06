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Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией
06.10.2017 11:45

Под Радой произошла потасовка между активистами и полицией

Активисты устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов под зданием Верховной Рады Украины, сообщает Громадське.

"Под Верховной Радой произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и сотрудниками Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после произошедшего полицейские задержали нескольких представителей Нацкорпуса. Среди задержанных оказался руководитель партии Сергей Филимоненко.

По полученным данным, столкновения длились несколько минут, после чего сотрудники полиции положили на землю и вывели в окружении участников драки полиции.

Также сообщается, что в отношении активистов составили три админпротокола.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, во время голосования за законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в Верховной Раде Украины произошла потасовка.

Теги материала: Верховная Рада, потасовка, активисты, Национальная полиция
Новости СМИ2
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