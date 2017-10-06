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Нардепы зажгли в Раде дымовую шашку
06.10.2017 11:19

Нардепы зажгли в Раде дымовую шашку

Народные депутаты зажгли в сессионном зале парламента дымовую шашку во время рассмотрения законопроекта о статусе оккупированных территорий, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, произошел инцидент в секторе, где сидят народные депутаты от "Самопомичи".

Стоит отметить, что после запуска шашки зал наполнился дымом, также распространился запах гари. Несмотря на это парламент не прекратил работу.

Через некоторое время народный депутат от партии "Свобода" Юрий Левченко заявил, что это он зажег шашку.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила: "В Верховной Раде на экскурсии школьники. "Самопомич" и "Свобода" бросили шашки в кулуарах и в сессионном зале. Еще нужно доказательства, им плевать на жизнь украинских солдат? Они готовы их посылать в атаку из удобного безопасного сессионного зала. Если эти подонки с такой же легкостью они рисковали жизнью маленьких украинских детей, которые в этот день просто оказались на экскурсии. Это не их дети. Это не их солдаты. Это не их страны".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, во время голосования за законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в Верховной Раде Украины произошла потасовка.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты
Новости СМИ2
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