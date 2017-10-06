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Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности
06.10.2017 11:12

Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности

В пятницу, 6 октября, в американском штате Флорида за двойное убийство, которые он совершил в 1983 году, был казнен мужчина , сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что осужденного Майкла Лэмбрикса казнили путем введения инъекции в тюрьме штата. Перед смертью преступник так и не сознался в содеянном.

По данным источника, Лэмбрикс направлял апелляцию в Верховный суд США, утверждая, что в отношении него собираются использовать неконституционный метод казни, однако суд апелляцию отклонил.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США казнили мужчину за убийство на почве расизма, использовав инъекцию из трех препаратов, один из которых еще не проходил испытания для выполнения подобной функции.

Теги материала: США, казнь, Долина Смерти, убийство
Новости СМИ2
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