Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности

В пятницу, 6 октября, в американском штате Флорида за двойное убийство, которые он совершил в 1983 году, был казнен мужчина , сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что осужденного Майкла Лэмбрикса казнили путем введения инъекции в тюрьме штата. Перед смертью преступник так и не сознался в содеянном.
По данным источника, Лэмбрикс направлял апелляцию в Верховный суд США, утверждая, что в отношении него собираются использовать неконституционный метод казни, однако суд апелляцию отклонил.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США казнили мужчину за убийство на почве расизма, использовав инъекцию из трех препаратов, один из которых еще не проходил испытания для выполнения подобной функции.