Во Флориде казнили человека за двойное убийство 34-летней давности

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, в американском штате Флорида за двойное убийство, которые он совершил в 1983 году, был казнен мужчина , сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что осужденного Майкла Лэмбрикса казнили путем введения инъекции в тюрьме штата. Перед смертью преступник так и не сознался в содеянном.

По данным источника, Лэмбрикс направлял апелляцию в Верховный суд США, утверждая, что в отношении него собираются использовать неконституционный метод казни, однако суд апелляцию отклонил.