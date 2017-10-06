В Индии потерпел крушение военный вертолет: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, в Индии разбился военно-транспортный вертолет IAF Mi-17 V5, в результате чего пять человек погибли и один пострадал, сообщает РБК-Украина.

"Во время крушения вертолета IAF Mi-17 V5 на северо-востоке Индии в регионе Аруначал-Прадеш недалеко от города Таванг погибли пять человек", - информируют местные СМИ.

По данным источника, еще один человек пострадал и находится в критическом состоянии. Всего на борту, предварительно, находилось шесть человек

Стоит отметить, что на момент крушения авиасудно находилось на задании.