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В Индии потерпел крушение военный вертолет: есть жертвы
06.10.2017 10:53

В Индии потерпел крушение военный вертолет: есть жертвы

В пятницу, 6 октября, в Индии разбился военно-транспортный вертолет IAF Mi-17 V5, в результате чего пять человек погибли и один пострадал, сообщает РБК-Украина.

"Во время крушения вертолета IAF Mi-17 V5 на северо-востоке Индии в регионе Аруначал-Прадеш недалеко от города Таванг погибли пять человек", - информируют местные СМИ.

По данным источника, еще один человек пострадал и находится в критическом состоянии. Всего на борту, предварительно, находилось шесть человек

Стоит отметить, что на момент крушения авиасудно находилось на задании.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,в результате аварии вертолета полиции штата Вирджиния в лесу рядом с городом Шарлотсвилл, где происходили столкновения во время акции протеста, погибли два человека.

 

Теги материала: вертолет, крушение, Индия, жертвы
Новости СМИ2
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