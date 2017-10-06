В России столкнулись поезд и автобус: не менее 18 жертв

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, в России ночью на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, сообщает УНН.

Стоит отметить, что инцидент произошел во Владимирской области.

По данным источника, в результате столкновения поезда и автобуса в России погибли 18 человек. Среди жертв есть ребенок.