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В России столкнулись поезд и автобус: не менее 18 жертв
06.10.2017 10:43

В России столкнулись поезд и автобус: не менее 18 жертв

В пятницу, 6 октября, в России ночью на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, сообщает УНН.

Стоит отметить, что инцидент произошел во Владимирской области.

По данным источника, в результате столкновения поезда и автобуса в России погибли 18 человек. Среди жертв есть ребенок.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.

Теги материала: поезд, автомобиль, ДТП. автобус, столкновение, жертвы
Новости СМИ2
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