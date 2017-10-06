В России столкнулись поезд и автобус: не менее 18 жертв

В пятницу, 6 октября, в России ночью на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, сообщает УНН.
Стоит отметить, что инцидент произошел во Владимирской области.
По данным источника, в результате столкновения поезда и автобуса в России погибли 18 человек. Среди жертв есть ребенок.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.